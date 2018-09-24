سكاي: رونالدو لن يذهب لحفل جائزة الأفضل في العالم

كتب: علي الزيني

ذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي ولاعب ريال مدريد الإسباني السابق، لن يتواجد في حفل الأفضل في العالم، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وينافس «صلاح» الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، التي سيعلن فيفا عن الفائز بها غدًا الإثنين في احتفالية ستقام في مدينة لندن.

تستضيف العاصمة الإنجليزية لندن الحفل الذي يشهد أيضًا الإعلان عن تشكيل أفضل نجوم العالم في موسم 2017/ 2018، وكذلك تكريم أفضل لاعبة وأفضل مدرب ومدربة، وصاحب أجمل هدف في الموسم ذاته.

وينافس رونالدو الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والمصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمرشح أيضًا للفوز بجائزة بوشكاش لأجمل هدف، عن هدفه في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وذكرت الشبكة الإيطالية أن غياب رونالدو يأتي بسبب شعوره بأحقيته في الفوز بالجائزة، حيث تؤكد جميع المؤشرات أن المتوج بالجائزة سيكون الكرواتي لوكا مودريتش، بعد تألقه الملفت في كأس العالم، وقيادته منتخب بلاده إلى المواجهة النهائية.

وكان رونالدو قد غاب أيضًا عن حفل الاتحاد الأوروبي لتكريم أفضل لاعب في أوروبا الشهر الماضي، بعد علمه بفوز مودريتش، الذي توج بالجائزة، حيث نافسه الثنائي ذاته على الفوز بالجائزة الأوروبية.

كريستيانو رونالدو كان قد حصل على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، أمام فالنسيا بعدما قام بضرب مدافع الفريق الإسباني بدون كرة، ليلجأ حكم اللقاء إلى الحكم الخامس، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه رونالدو، وتعتبر البطاقة الحمراء هي الأولى للبرتغالي في دوري الأبطال بعد 154 مباراة، والأولى أيضًا منذ انضمامه ليوفنتوس.

ونجح رونالدو ومودريتش في قيادة ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، كما لعب النجم الكرواتي دورًا بارزًا مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، إذ حصد المركز الثاني في إنجاز تاريخي، علاوة على نيل مودريتش جائزة أفضل لاعب في أوروبا قبل أيام، بعد منافسة مع الثنائي كريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح.

من جانبه قدّم صلاح صاحب الـ26 عامًا، موسمًا مميزًا مع ليفربول، وقاده لنهائي دوري أبطال أوروبا، كما استطاع التأهل بالمنتخب الوطني للمونديال بعد غياب 28 عامًا، كما حقق لقب أفضل لاعب في إنجلترا وهداف الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

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