ترامب يصل إلى نيويورك قبل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، إلى نيويورك قُبيل تجمّع زعماء العالم في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، مُعلنًا أنه سيعقد لقاءً مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مساء اليوم نفسه.

وكتب ترامب على تويتر "أنا ذاهب إلى نيويورك، سأكون مع رئيس الوزراء الياباني آبي هذا المساء، سأتحدث عن (الملفَين) العسكري والتجاري، لقد فعلنا الكثير لمساعدة اليابان، نودّ أن نرى مزيدًا من العلاقات التبادلية، الأمر سينجح!".

وينتظر مقر الأمم المتحدة الذي حولته الشرطة إلى حصن في شرق مانهاتن، وصول رؤساء زهاء 130 دولة وحكومة، وأربعة نواب رؤساء ووزراء خارجية أكثر من أربعين بلدا.

وسيتم خلال أسبوع إلقاء كلمات – خطاب لكلّ من الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة – ستطرح خلالها قضايا وحوادث من كل الأنواع.

وسيغيب عن الجمعية العامة الرئيسان الروسي والصيني، وبالتالي لن يشاركا في الجلسة حول عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل التي ستسمح بالتطرق إلى ملفات سوريا وكوريا الشمالية وتسمم جواسيس روس سابقين في المملكة المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا