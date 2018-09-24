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ما هو دور رجال الأعمال في إعادة إعمار سرت

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

عقدت غرفة التجارة والصناعة والزراعة اجتماعا مع رجال الأعمال وممارسي الانشطة التجارية والاقتصادية والصناعية وذلك بقاعة مكتب المنظمات بالمجلس البلدي سرت، بحضوركل  من  المهندس ابوبكر الجلاب عضو المجلس البلدي مسؤول المنظمات بالمجلس البلدي وابراهيم مليطان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبلدية.

وناقش المجتمعون الرؤى والمقترحات التي تساهم في ابراز دور رجال الاعمال بمدينة سرت وممارسي الانشطة التجارية المختلفة ومناقشة دورهم في اعمال اعمار المدينة التي تحتاج لوقفة حقيقية من كل ابناء سرت وخاصة من رجال الاعمال كما تم الاتفاق على ضرورة اقحام رجال الاعمال بكافة الاعمال التطوعية التي تقام بالمدينة

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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