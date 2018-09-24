لائحة بأسماء منتهكي القانون الإنساني لفرض عقوبات عليهم

ايوان ليبيا – وكالات

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها «تعد لائحة بأسماء منتهكي القانون الإنساني الدولي لتقديمها إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات عليهم ومقاضاتهم، كما فعلت ضد إبراهيم الجضران». مقدمة تعازيها إلى أسر الضحايا الذين قضوا جراء الاشتباكات في طرابلس.

وقالت البعثة في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» مساء أمس الأحد، «تتقدم البعثة بعميق تعازيها إلى أسر الضحايا الذين قضوا جراء الاشتباكات في طرابلس وتشدد أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بالثأر. وتؤكد الأمم المتحدة بأنها تعد لائحة بأسماء منتهكي القانون الإنساني الدولي لتقديمها إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات عليهم ومقاضاتهم، كما فعلت ضد إبراهيم الجضران».

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