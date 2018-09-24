لواء الصمود يستخدم الهاوزر والجراد عشوائياً

ايوان ليبيا – وكالات

أكد الناطق بأسم الأمن المركزي أبو سليم مهند معمر استمرار الاشتباكات مع ما يسمى بـ«لواء الصمود» في طريق المطار والكريمية جنوب طرابلس و التي وصفها بأنها الأعنف، مؤكدا استعمال ما يسمى «لواء الصمود» بقيادة صلاح بادي لمدافع الهاوزر والجراد والدبابات العشوائي من مكان تمركزهم القريب من مطار طرابلس الدولي .

وأشار معمر إلى وقوع أحد تلك القذائف على منزل في منطقة «الخلاطات»، وتزايد نزوح الكثير من العائلات في أماكن الاشتباكات بشكل ملحوظ.، وذكر معمر إن حصيلة الخسائر من أفراد وقادة ميدانيين تابعين للأمن المركزي أبو سليم منذ بداية الاشتباكات بلغت 12 قتيلا وأكثر من 35 جريحا، لافتاً أن امس الأحد لم تسجل أي حالات.

وكانت إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أعلنت مقتل 11 شخصًا وإصابة 33 آخرين، بالإضافة إلى مفقود، في الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس، الخميس الماضي.

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