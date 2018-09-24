جيرونا يوقف انتصارات برشلونة بتعادل مثير في الكامب نو

كتب: علي الزيني

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا، تعادلًا مثيرًا، من نظيره برشلونة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الكامب نو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز.

وشهدت المباراة حالة طرد لصالح برشلونة بعد حصول لاعبه الفرنسي كيلمو لينجليه على بطاقة حمراء في الدقيقة 34، ليونيل ميسي افتتح التسجيل لفريق برشلونة في الدقيقة 19، وأدرك كريستيان ستواني هدف التعادل لجيرونا في الدقيقة 51، قبل أن يعود اللاعب نفسه، ويسجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك جيرارد بيكيه هدف التعادل للبرسا في الدقيقة 63، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، بينما رفع جيرونا رصيده إلى 8 نقاط، في المركز السادس.

فريق جيرونا ضغط منذ البداية، وجاءت أولى الفرص في الدقيقة الخامسة عن طريق بيرناردو الذي أطلق تسديدة تصدى لها تير شتيجن حارس برشلونة، التهديد الأول لأصحاب الأرض جاء في الدقيقة 11 عن طريق ليونيل ميسي، بتسديدة قوية تصدى لها حارس الضيوف بنجاح، وفي ثاني محاولات البرسا نجح النجم الأرجنتيني في تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض، مستغلًا تمريرة أرتورو فيدال الرائعة.

لويس سواريز كاد أن يضيف الهدف الثاني لولا تألق حارس جيرونا، وأنقذ بيكيه برشلونة من هدف مُحقق، بإخراج الكرة من على خط المرمى، بعدما انطلق ستواني ومر من تير شتيجن، وسدد نحو الشباك في الدقيقة 28، وبالاعتماد على تقنية الفيديو، وجه حكم المباراة البطاقة الحمراء، للينجليه، مدافع برشلونة، في الدقيقة 35، بسبب تدخله العنيف على بيرى بونس، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي الشوط الأول، اقتنص ستواني هدف التعادل لـ جيرونا، مستغلا خطأ في التمركز، من خط دفاع البارسا.

وهدد برشلونة مرمى جيرونا، بكرة رأسية من البرازيلي آرثر ميلو، في الدقيقة 47، أمسكها الحارس بونو، ثم بتسديدة قوية من سواريز، في الدقيقة 49، تصدى لها المغربي مجددًا، وعاد جيرونا لتسجيل الهدف الثاني، بعد تسديدة تصدى لها تير شتيجن، وعادت لستواني، الذي وضعها في الشباك، بالدقيقة 51، ومنعت العارضة ليونيل ميسي من تسجيل التعادل، في الدقيقة 59، عبر ركلة حرة، لكن بيكيه أدرك التعادل، في الدقيقة 63، بضربة رأسية بعد ارتداد الكرة من بونو، وواصل البلوجرانا محاولاته، لتسجيل الهدف الثالث، لكن فشلت جميع محاولاتهم لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

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