الخليج العربي للنفط في اجتماع الجزائر

ايوان ليبيا – وكالات

انطلقت صباح اليوم بالعاصمة الجزائر أعمال الاجتماع العاشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين دول “أوبك” وخارجها.

وتكون الوفد ليبي من رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله و رئيس لجنة ادارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان وعماد بن رجب مدير عام التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط و انور عقيل مدير ادارة الانتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط.

ويتزامن الاجتماع مع مرور عامين على “إعلان التعاون” الذي جمع 25 دولة منتجة للنفط، منها الدول الـ15 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” حيث سيبحث الاجتماع سبل تحقيق استقرار سوق النفط بما يصب في صالح المنتجين والمستھلكين ويضمن الحفاظ على توازنه.

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