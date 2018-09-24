نصف مليون طفل بطرابلس في خطر مباشر

ايوان ليبيا – وكالات

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف”، أن نصف مليون طفل في العاصمة طرابلس في خطر مباشر، مشيرة إلى أن أكثر من 2,6 مليون طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا.

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خِيرْت كابالاري، “أُصبنا بالصدمة والحزن بسبب التقارير حول مقتل عائلة بأكملها اليوم، بمن فيهم طفلان، نتيجة تعرض منزلهم للقصف في طرابلس، بهذا يرتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا إلى ثمانية مع تصاعد العنف في طرابلس منذ 27 أغسطس الماضي، ويواجه عدد أكبر بكثير من الأطفال انتهاكات متعددة لحقوق الطفل، وفق التقارير فإن هناك المزيد من الأطفال الذين يجري تجنيدهم للقتال، مما يعرضهم لخطر محدق”.

وتابع، “مع تصاعد الاشتباكات في جنوب طرابلس، تعرضت أكثر من 1,200 عائلة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحدها، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للنازحين أكثر من 25,000 نازح. وتقدر يونيسف أن نصف هذا العدد هو من الأطفال، ويُعد نقص المياه والكهرباء من بين التحديات اليومية التي تواجه الأطفال والعائلات. وتواجه البلاد تفشي الحصبة، حيث تم الإبلاغ عن وجود أكثر من 500 حالة – معظمها بين الأطفال. زيادة انحسار الخدمات الصحية التي تقوم بعملها بشكل كامل، لن يؤدي إلّا إلى المزيد من حالات الحصبة”.

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