قال وزير الدفاع الروسى، سيرغي شويغو، اليوم الأثنين، إن روسيا سترسل نظام إس-300 المضاد للصواريخ إلى سوريا خلال أسبوعين.

وأضاف وزير الدفاع الروسى في تصريحات، أنه سيجرى تزويد الوحدات السورية المضادة للطائرات بأنظمة تعقب وتوجيه روسية.

The post نظام إس-300 المضاد للصواريخ في سوريا خلال أسبوعين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية