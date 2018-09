مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى بالزي الدينى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وقالت تقارير إعلامية فلسطينية، إن 90 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، نسبة كبيرة منهم بزيهم الدينى التقليدى، وحاولوا أداء طقوس وشعائر تلمودية فى المسجد الأقصى، خاصة فى منطقة باب الرحمة، فضلاً عن الاستماع لشروحات حول أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم.

تأتى هذه الاقتحامات، بالتزامن مع ممارسة عدد منهم منذ ساعات الصباح عربدتهم فى سوق القطانين التاريخى المُفضى إلى الأقصى، وأدى عدد كبير من المستوطنين صلوات أمام الأقصى من جهة باب القطانين، وهم يحملون سعف النخيل ويرددون ترانيم تلمودية، فيما أجبر الاحتلال الإسرائيلى تجار السوق إغلاق محالهم التجارية.

