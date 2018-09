رصد سفينة إيرانية تدير عمليات عسكرية لميليشيات الحوثي

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، الاثنين، أن سفينة إيرانية تجوب البحر الأحمر، مسجلة باعتبارها “تجارية”، لكن في الواقع تدير العمليات العسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في الحديدة، وتهدد الملاحة الدولية.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، أن “السفن الإيرانية في البحر الأحمر تحمل أجهزة تنصت وتقوم بأعمال مشبوهة”، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يواصل زعزعة الاستقرار في المنطقة وخرق القانون الدولي.

وأكد أن العمليات “مستمرة ضد السفن المشبوهة التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر”، وعرض صورا لسفينة إيرانية في البحر الأحمر مسجلة على أنها تجارية، لكنها في الحقيقة عسكرية.

ويدعم النظام الإيراني ميليشيات الحوثي، التي أدخلت اليمن في دوامة الحرب والعنف عقب انقلابها على الشرعية تنفيذا لأجندة طهران، الرامية لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.

