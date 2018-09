قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الاثنين، إنه على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العودة إلى الاتفاق النووى إذا كان يريد الحوار مع إيران.

وأكد روحانى أن حرمان إيران من حقها فى بيع النفط سيكون أمرا بالغ الخطورة، موضحا أن إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووى إذا نفذ باقى الموقعين تعهداتهم.

وحذر الرئيس الإيرانى حسن روحانى الإدارة الأمريكية، من مغبة انتهاج سياسات عدائية تجاه طهران، قائلا إن حرمان إيران من حقها فى تصدير النفط سيكون “أمرا بالغ الخطورة”.

The post إيران تحذر أمريكا: السياسات العدائية “أمرا بالغ الخطورة” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية