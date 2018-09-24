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إيران تحذر أمريكا بسبب النفط.. وتطالب ترامب بالعودة للاتفاق النووي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأمريكية، اليوم الإثنين، من مغبة انتهاج سياسات عدائية تجاه طهران، قائلاً: إن "فرض عقوبات على إيران لمنعنا من بيع نفطنا سيكون بالغ الخطورة".

وأضاف روحاني خلال تصريحات اليوم الإثنين: "إذا أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحدث مع إيران فعليه أولا العودة إلى الاتفاق النووي (لعام 2015)".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يوم 8 مايو 2018 قد انسحب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران والقوى العالمية عام 2015.

ومنذ ذلك الحين تمت إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران، طُبقت الحزمة الأولى منها في 8 أغسطس 2018، والتي تضمنت مجموعة من القطاعات الاقتصادية، من بينها السيارات والذهب والصلب والمعادن الرئيسية، وحيازة الحكومة الإيرانية للدولارات.

أما الحزمة الثانية التي سوف تًطبق في شهر نوفمبر المقبل، وتتضن عقوبات على قطاع المواني والشحن، وعلى البنك المركزي ومؤسسات مصرفية إيرانية بعينها، بالإضافة إلى عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، وعلى الصادرات النفطية على وجه التحديد.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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