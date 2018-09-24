مستشار الأمن القومي الأمريكي: إيران هي المسئولة عن إسقاط الطائرة الروسية

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن إيران هي المسئولة عن الهجمات على سوريا ولبنان وإسقاط الطائرة الروسية.

ووصف بولتون عمليات روسيا بتزويد دمشق بمنظومة إس 300 بـ "التصعيدية".

وأكد، قواتنا ستبقى في سوريا إذا بقيت القوات الإيرانية موجودة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا