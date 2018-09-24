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مستشار الأمن القومي الأمريكي: إيران هي المسئولة عن إسقاط الطائرة الروسية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن إيران هي المسئولة عن الهجمات على سوريا ولبنان وإسقاط الطائرة الروسية.

ووصف بولتون عمليات روسيا بتزويد دمشق بمنظومة إس 300 بـ "التصعيدية".

وأكد، قواتنا ستبقى في سوريا إذا بقيت القوات الإيرانية موجودة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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