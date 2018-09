ترامب يتوقع عقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية “قريبا”

صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه يتوقع عقد قمة ثانية مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون فى وقت “قريب للغاية“.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية -فى سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني- أن ترامب أدلى بهذه التصريحات أمام الصحفيين المتواجدين فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، حيث من المقرر أن يجرى اجتماعا مع الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن فى وقت لاحق اليوم.

وأوضح ترامب أن :”الأمور تسير بشكل جيد للغاية، والعلاقات جيدة للغاية مع كوريا الشمالية. لدينا الكثير من الأشياء فى جعبتنا، ويبدو أننا سنعقد قمة ثانية فى وقت قريب. وكما تعلمون، كتب كيم جونغ أون رسالة جميلة يطلب خلالها عقد اجتماع ثانٍ .. سنقوم بذلك“.

وفى معرض حديثه عن القمة الثانية المحتملة مع كيم، قال الرئيس الأمريكى إن “الوزير بومبيو (وزير الخارجية الأمريكي) سيعمل على إنجاز ذلك الأمر. فى المستقبل القريب، يبدو أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية. فلقد تم إحراز تقدم كبير فى كوريا الشمالية“.

