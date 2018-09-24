بالأرقام.. ميسي يتفوق على الثلاثي المرشح لجائزة ذا بيست

للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، يغيب اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست»، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن الاختيار سينحصر هذا العام بين الثلاثي، محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، ولوكا مودريتش صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي، وكريتسيانو رونالدو جناح فريق يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، وسيقام حفل توزيع جوائز «ذا بيست»، مساء اليوم الإثنين، في القاعة الملكية للاحتفالات بالعاصمة البريطانية لندن.

وينافس ميسي في الجائزة بهدفه في مرمى نيجيريا بالدور الأول لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، على لقب أفضل هدف في 2018، حيث يتنافس مع عدة أهداف بارزة لمجموعة من اللاعبين منهم محمد صلاح بهدفه في إيفرتون في البريميرليج، ورونالدو بهدفه في مرمى يوفنتوس بدوري الأبطال وجاريث بيل بهدفه المقصي في مرمى ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيقوم الممثل العالمي إدريس ألبا بتقديم الحفل للمرة الثانية على التوالي، وسيشهد الحفل أيضا فقرات فنية أبرزها من المغنّي البريطاني الشهير نويل جالاجار، كما سيشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات الرياضية المرموقة، يأتي على رأسها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

وتم الإعلان عن 41 مرشحا لجوائز الأفضل المقدّمة لأفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب رجال وأفضل مدرب/ مدربة سيدات، في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، وتم اختصار القائمة إلى 3 مرشحين لكل جائزة في الثالث من الشهر الحالي، وتم الإعلان في اليوم ذاته أيضا عن قائمة الأهداف المرشّحة لجائزة بوشكاش (أفضل هدف) من خلال لجنة خبراء، ليبدأ التصويت عبر موقع فيفا الإلكتروني لاختيار الفائز الذي سيخلف الفرنسي أوليفيه جيرو.

ونشرت شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أرقام ميسي مقارنة بالثلاثي المؤهل لنيل هذه الجائزة، والتي أظهرت تفوق البرغوث الأرجنتيني، ونستعرضها لكم في السطور التالية:

تسجيل الأهداف



تمكن ميسي من تسجيل 45 هدفا الموسم الماضي مع ناديه برشلونة في مختلف المسابقات، متفوقا بفارق هدف عن كل من رونالدو وصلاح، في المقابل تفوق كل من النجم البرتغالي والمصري على ميسي في عدد الدقائق التي احتاجها كل واحدٍ منهما لتسجيل الأهداف، بواقع 83.48 دقيقة لرونالدو و93.64 لصلاح، بينما احتاج ميسي إلى 99.29 دقيقة.



صناعة الأهداف والفرص



وفيما يتعلق بصناعة الأهداف، فقد سجل البرغوث الأرجنتيني تفوقا واضحا على مودريتش وزميله السابق في ريال مدريد رونالدو، حيث تمكن من صناعة 18 هدفا مقابل 8 أهداف لكلا النجمين، أما محمد صلاح فقد ساهم في 14 هدفا لفريقه الموسم الماضي.



وعلى مستوى خلق الفرص الحاسمة للتسجيل، أظهرت الأرقام أن ميسي خلق 121 فرصة لزملائه في البارسا، يليله صلاح بـ98 فرصة، بينما لم يتمكن النجم الكرواتي من خلق أكثر من 60 فرصة، مقابل 54 فقط لرونالدو.



الفوز بالألقاب الجماعية



احتكر ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة الألقاب المحلية في إسبانيا الموسم الماضي بحصوله على لقبي الدوري والكأس، قبل أن يضيف لهما كأس السوبر الإسباني، في المقابل، ظفر مودريتش ورونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي مع ريال مدريد، قبل أن يفشل الكرواتي في الفوز بكأس السوبر الأوروبي قبل بداية الموسم الحالي، وبدوره لم يتمكن صلاح من الفوز بأي بطولة مع ليفربول الموسم الماضي، على الرغم من بلوغه نهائي دوري الأبطال قبل أن يخسر أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1.

وفي السياق ذاته، ساهم مودريتش في بلوغ منتخب بلاده كرواتيا المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها وهو إنجاز كبير لصاحب الـ33 عامًا، في حين خرج ميسي ورونالدو من الدور الثاني للبطولة مع منتخبيهما الأرجنتين والبرتغال، في الوقت الذي عرف صلاح خروجا مؤلما مع الفراعنة من الدور الأول.

وفيما يلي نستعرض من هم أعضاء لجنة الخبراء الفنية وكيفية الاختيار والمرشحين لجميع الجوائز:

أعضاء لجنة الخبراء الفنية

جائزتا أفضل لاعب وأفضل مدرب: سامي الجابر، إيمانويل أمونيكي، تشا بوم كون، فابيو كابليو، ديديه دروجبا، كاكا، فرانك لامبارد، لوثر ماثايوس، أليساندرو نيستا، كارلوس ألبرتو، رونالدو، أندي روكسبورج، وينتون روفر.

جائزة أفضل هدف: بابلو إيمار، إيكر كاسياس، ميروسلاف كلوزه، أليكس سكوت، ألين بيليجرينو، دافيد تريزيجيه، ماركو فان باستن.

جائزة أفضل حارس مرمى: أليساندرو ألتوبيلي، فيتور بايا، جوردون بانكس، خورخي كامبوس، رينات داساييف، رينيه هيجيتا، بيتر شمايكل، مارك شفارتزر.

كيفية الاختيار

قامت لجنة فنية من الخبراء بترشيح 10 لاعبين و11 مدربا لجوائز الرجال، ورشحت لجنة أخرى 10 لاعبين و10 مدربين لجوائز لسيدات، وينقسم التصويت على الجائزة إلى أربعة أقسام متساوية (25%)، القسم الأول عن طريق مدربي المنتخبات المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي، والثاني عن طريق قادة المنتخبات، أما الثالث فيأتي عن طريق صحفيين مختصين، فيما يشارك جمهور كرة القدم عامة في القسم الرابع عن طريق تصويت إلكتروني.

المرشحون

جائزة أفضل لاعب: كريستيانو رونالدو (البرتغال)، محمد صلاح (مصر)، لوكا مودريتش (كرواتيا).

جائزة أفضل لاعبة: أدا هيجربرج (النرويج)، دزينيفر مارروزان (ألمانيا) مارتا (البرازيل).

جائزة أفضل مدرب: زلاتكو داليتش (كرواتيا)، ديدييه ديشامب (فرنسا)، زين الدين زيدان (ريال مدريد).

أفضل مدرب/مدربة (سيدات): رينالد بيدروس (ليون)، أساكو تاكاكورا (اليابان)، سارينا ويجمان (هولندا).

أفضل حارس مرمى: تيبو كورتوا (بلجيكا)، هوجو لوريس (فرنسا)، كاسبر شمايكل (الدنمارك).

أفضل هدف (بوشكاش): جاريث بيل (ريال مدريد أمام ليفربول)، ديينش تشيرشيف (روسيا أمام كرواتيا)، لازاروس كريستودوبولوس (آيك أثينا أمام أولمبياكوس)، جيورجيان دي أراسكايتا (كرويزرو أمام أميركا)، رايلي ماكجري (نيوكاسل جيتس أمام ملبورن سيتي)، ليونيل ميسي (الأرجنتين أمام نيجيريا)، بنجامين بافارد (فرنسا أمام الأرجنتين)، ريكاردو كواريزما (البرتغال أمام إيران)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد أمام يوفنتوس)، محمد صلاح (ليفربول أمام إيفرتون).

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