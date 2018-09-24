مدرب الفراعنة يرشح مودريتش لجائزة الأفضل

كتب: علي الزيني

يرى اللاعب الإسباني السابق ميشيل سالجادو، أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، سيفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، والتي يتم الإعلان عنها مساء اليوم الإثنين.

ويتنافس كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، والكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة "ذا بست" المقدمة من الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

سالجادو تحدث في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو، قائلًا: "أنا أميل لمودريتش وحتى محمد صلاح بسبب العمل الجماعي، الذي يقدمانه، والذي يجعل باقي من حولهما جيدا، ويقود الفريق للفوز بالبطولات".

وواصل حديثه: "الأمر معقد جدا بالنسبة لي، الثلاثة لاعبين قدموا موسما رائعا، ولدي علاقة تجمعني بهم، لذلك الاختيار صعب.. أعمل مع محمد صلاح في المنتخب المصري، وكريستيانو ومودريتش أصدقاء لي.. لكن بالنسبة لي يبقى مودريتش المفضل لحصد اللقب في النهاية بعد ما قدمه".

وعن توقعاته لفوز لاعب إسباني بالجائزة في المستقبل قال سالجادو "في البداية دعنا نؤكد أنه ليس من العدل عدم فوز تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وراؤول جونزاليس باللقب.. وأرى حاليا أن إيسكو لاعب ساحر، وإن استمر بنفس الطريقة وتطور مستواه مع المنتخب، وريال مدريد سيحصل على الجائزة يوما ما".

وتشير التقارير إلى اقتراب الدولي الكرواتي مودريتش من حصد جائزة الأفضل هذا العام لما قدمه لاعب الوسط من مجهود مع فريقه ريال مدريد، ومنتخب بلاده والحصول على مركز الوصيف في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا