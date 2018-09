آلاف العسكريين الجزائريين يحاولون دخول العاصمة.. والأمن يتصدى

منعت قوات الأمن الجزائرية آلاف المتظاهرين من العسكريين السابقين من الوصول إلى العاصمة للمطالبة بزيادة رواتبهم، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها، بحسب وسائل إعلام.

وانتشر آلاف من رجال الشرطة والدرك منذ السبت في المحاور الكبرى المؤدية إلى العاصمة الجزائرية، وكذلك في محطات القطار والحافلات، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى وسط المدينة

وبحسب وسائل إعلام فإن مفاوضات جرت بين ممثلي المتظاهرين وقيادة الدرك الوطني باءت بالفشل، كما أوردت فرانس برس.

وقالت صحيفة جزائرية إن المفاوضات مع المعتصمين “فشلت في فض اعتصامهم الذي دخل يومه الخامس في ظل تمسك المعتصمين بموقفهم الرافض مغادرة الموقع وإصرار قيادة الدرك على إقناعهم بإخلاء المكان بدون أي مواجهات”.

وقرر المتظاهرون الاعتصام في منطقة “الحوش المخفي” في ولاية بومرداس شرقي العاصمة، مما تسبب باشتباكهم مرارا مع قوات الدرك التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم بحسب شهادات ومشاهد فيديو لمتظاهرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل اختناق مروري كبير بسبب حواجز نصبتها قوات الأمن على الطريق السريع الرابط بين شرقي الجزائر وعاصمتها لمنع تسلل المتظاهرين عبر وسائل النقل.

كما أعلن موقع متخصص في رصد حالة الطرق في الجزائر أن المتظاهرين أغلقوا الطريق الرئيسي وتركوا معبرا واحدا فقط لمرور السيارات، بحسب الصور التي نشرها

