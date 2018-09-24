ابني ضحية للتنمُّر.. ماذا أفعل؟.. الحلول ممكنة!

لو قرأت أو تابعت 1000 حكاية عن ظاهرة التنمر، فأنت مستعد دائمًا لمتابعة الحكاية 1001. السبب بسيط بالمناسة، وهو أن أطفالنا جميعا معرضون لأن يكونوا ضحايا لهذه الظاهرة التي تشغل بال الناس في الأشهر الأخيرة داخل مصر خصوصا وأن وقائع التنمر لا تتوقف. لكن ما هو تعريف التنمر بشكل عام؟.

لو قرأت أو تابعت 1000 حكاية عن ظاهرة التنمر، فأنت مستعد دائمًا لمتابعة الحكاية 1001. السبب بسيط بالمناسة، وهو أن أطفالنا جميعا معرضون لأن يكونوا ضحايا لهذه الظاهرة التي تشغل بال الناس في الأشهر الأخيرة داخل مصر خصوصا وأن وقائع التنمر لا تتوقف.

لكن ما هو تعريف التنمر بشكل عام؟

التنمر هو عدوان جسدي أو لفظي يتكرر على مدى فترة من الزمن، وعلى عكس الخبث أو اللؤم، يعتمد التنمر على خلل في القوة بين الشخصين.

– ثمانية وعشرون بالمائة من الشباب من سن 12 حتى سن 18 كانوا ضحية التنمر.

– غالبًا ما يقلل المعلمون من حجم التنمر الذي يحدث في مدارسهم.

– يُعتقد أن هناك أربعة أنواع من التنمر: الجسدي ، اللفظي ، تنمر العلاقات ، و تنمر رد الفعل.

– المتنمرون من الشباب يلاحظ عليهم ثقة زائدة بالنفس ورغبتهم الدائمة في الظهور إجتماعياً كما يشعر بالخوف من أن يصبح الضحية.

– يمكن أن يكون للتنمر نتائج سلبية إلى حد كبير ، لكل من المتنمرين والضحية.

ما هي أنواع التنمر المختلفة؟

– يمكن أن يتضمن التنمر الجسدي الضرب، أو الركل ، أو القرص ، أو الدفع ، أو مهاجمة الآخرين

– يشير التنمر اللفظي إلى استخدام الكلمات لإلحاق الأذى بالآخرين من خلال إلقاء الأسماء أو الإهانات أو إبداء التعليقات الجنسية أو التعصب أو الإزعاج الشديد أو التهويل أو التهديدات الكلامية

– ويعتمد تنمر العلاقات على استبعاد شخص ما من مجموعة من الأصدقاء ، عادة من خلال التهديدات اللفظية ، ونشر الشائعات ، وأشكال أخرى من الترهيب. والتنمر في رد الفعل يكمن في استجابة المتنمر لكونه ضحية سابقة من خلال إيذاء الآخرين، ويمكن أن يحتوي التنمر أيضًا على الاعتداء على ممتلكات شخص ، عندما يلحق بممتلكات المتنمر الخاصة ضرراً

– يميل الصبيان إلى الانخراط أكثر من البنات ، لا سيما في سن الثانوي وما بعدها ، ويكونون أكثر عرضة للانخراط في التنمر البدني أو اللفظي ، في حين أن الفتيات في كثير من الأحيان ينخرطن في التنمر المرتبط بالعلاقات.

عوامل تزيد من فرص التنمر

– التعامل الضعيف مع التفاعلات العاطفية أو الاجتماعية يجعلك ضحية التنمر، أيضا الميل إلى الشعور بالانزعاج بسهولة، أو معاناتك بالفعل من القلق أو الاكتئاب.

– السمنة الطبيعية أو المكتسبة للضحية هي أيضا عامل خطر كبير..يرتبط نقص الوزن ارتباطًا طفيفًا بالتعرض للتخويف.

– وغالبا الأطفال الذين لديهم إعاقات أو مهاجرون أو أقليات هم أكثر عرضة للتعرض للمضايقة.

ماهي الأسباب الشائعة لحدوث التنمر؟

– في مرحلة الطفولة والمراهقة، يمكن أن يكون الاختلاف في بعض الصفات الجسدية المتميزة هدفا سهلا للتنمر. هذا الطفل ذو النظارة الجديدة ، البالغ من العمر 13 سنة ، والطفل ذو الآذان الكبيرة يمكن أن يكونوا جميعا ضحايا التنمر بسبب صفاتهم الجسدية أي خاصية جسدية تجذب الانتباه يمكن أن تزيد من فرص الشخص في أن يصبح هدفا للتنمر.

أهداف للتنمر قد تكون من جنس مختلف أو عرقي.. وعلى نفس المنوال ، فإن المراهقين الذين ينتمون إلى عرق مختلف عن أقرانهم أكثر عرضة للتنمر بسببه. هذا صحيح بشكل خاص في المدارس التي هي أكثر تجانسا في جسم الطلاب.

الضحايا قد يكونون ممن لديهم إعاقة في التعلم أو أمراض أخرى:

– يفترس الضعفاء الضعفاء – سواء كانوا يُنظر إليهم على أنهم ضعفاء جسديًا أو عقليًا. يمكن أن يصبح الطلاب الذين يعانون من أمراض مزمنة والطلاب في الكراسي المتحركة والطلاب الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد والربو وغيرها من الحالات أهدافًا بسبب حالتهم. قد يحتاج الطلاب الذين يعانون من تشوهات عقلية أو جسدية إلى رعاية إضافية للبقاء محميين من التخويف في المدارس.

المتنمر مسؤول دائما

وبغض النظر عن الأسباب التي يمكن أن يتفرد بها الطلاب ويتعرضون للمضايقة ، فإن المتنمر في نهاية المطاف يكون هو المسؤول وحده عن التنمر. يمكن لأي شخص أن يكون هدفاً للتنمر – حتى الأطفال الذين يتفوقون في المدرسة ، يتمتعون بشعبية ويشتركون في الألعاب الرياضية.

ما قد تتسبب فيه ظاهرة التنمر:

أمراض عقليه:

الأطفال الذين يتعرضون للتنمر هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق ومشاكل النوم وتدني احترام الذات وأفكار الإيذاء والانتحار.

ضعف الأداء الأكاديمي: الأطفال الذين يتعرضون للتنمر قد يخافون من الذهاب إلى المدرسة ويحتمل أن يحصلوا على درجات ضعيفة. كما أن الضحايا أكثر احتمالاً لتلقي الفصل أو الغياب في المدرسة أو عدم الحضور أو ترك المدرسة.

تعاطي المخدرات: الأطفال الذين يتعرضون للتخويف هم أكثر عرضة لاستخدام الكحول والمخدرات الأخرى.

عنف: قد يقوم عدد قليل جداً من الأطفال الذين يتعرضون للمضايقات يلجأون للانتقام باستخدام أدوات العنف.

ماذا تفعلين إذا تعرض طفلك للتنمر؟

– شجعي طفلك على مشاركة مخاوفه: حافظي على هدوءك ، واستمعي بطريقة ودودة إليه، ودعمي مشاعره. التعبير عن الفهم والقلق. ذكّري طفلك بأنه لا يتحمل اللوم على تعرضه للمضايقات.

– تعرفي على الوضع.. اطلبي من طفلك أن يصف كيف ومتى يحدث التنمر ومن يشارك به. تعرفي على ما فعله طفلك في محاولة لوقف التنمر، وكذلك ما نجح أو لم ينجح. اسأل ما الذي يمكن عمله لمساعدته على الشعور بالأمان لا تشجعي على الانتقام أو القتال ضد المتنمر.. بدلاً من ذلك ، قد يحاول طفلك إخبار المتنمر بمغادرته أو تركه بمفرده ، أو الابتعاد لتجنبه، أو تجاهل المتنمرين ، أو طلب مساعدة مدرس أو مدرب أو شخص بالغ آخر للمساعدة.

– اقترحي عليه التمسك بالأصدقاء ينتمون لنفس المكان الذي وقعت فيه واقعة التنمر. وبالمثل ، أخبري طفلك بعدم الرد على التسلط عبر الإنترنت ، ومنع المتنمرين على الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

– تحدث إلى طفلك عن التكنولوجيا: تأكد من أنك تعرف كيف يستخدم طفلك الإنترنت أو وسائل الإعلام الاجتماعية أو هاتفه للتفاعل مع الآخرين، وإذا كان طفلك يتعرض للتسلط الإلكتروني ، فلا تقومي تلقائيًا بمنع الأجهزة أو الوصول إلى الكمبيوتر. قد يمتنع الأطفال عن الإبلاغ عن التنمر خوفا من الحصول على امتيازات الهاتف المحمول أو الإنترنت. أكدي لطفلك أنكي لن تقومي بإزالة الامتيازات الإلكترونية إذا كان لديه مشكلة أو مشكلة معكي.

– تعزيز ثقة طفلك بالنفس: شجعي طفلك على بناء الصداقات والمشاركة في الأنشطة التي تؤكد نقاط قوته ومواهبه

لا يقتصر التنمر على الأطفال

ويعتقد أن أكثر من 40٪ من العاملين في الولايات المتحدة تعرضوا للتنمر في مكان العمل. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 90٪ من النساء العاملات يعتقدن أنهن تعرضن للتنمر من قبل امرأة أخرى في وقت ما في حياتهن المهنية. ومع ذلك ، ونظراً للصورة النمطية القائلة بأن المرأة يجب أن تحظى أكثر بالرعاية ، فإن المرأة قد ترى رئيس عمل (امرأة أخرى) على أنها تمارس التنمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا