كيف أثارت نظرة زوجة مودريتش لمحمد صلاح الجدل في حفل الفيفا؟

أثارت نظرة زوجة الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، للنجم المصري الدولي محمد صلاح، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان فوز الأول بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، خلال حفل الفيفا الذي أقيم في لندن مساء الاثنين.

بعض رواد مواقع الاجتماعي، تحدثوا عن اللقطة، وتم تفسيرها بأن نظرة زوجة مودريتش بها نوع من أنواع الشماتة أو السخرية من خسارة محمد صلاح، في نفس اللحظة التي كان فيها النجم الكرواتي في طريقه لاستلام الجائزة.

الإعلامي أحمد شوبير، علق على اللقطة خلال الاستوديو التحليلي لقناة «ON sport»، قائلًا: «رد فعل محمد صلاح كان طبيعًا بعد إعلان فوز مودريتش، خاصة أنها جائزة الأفضل في العالم، لكنه في النهاية جعلنا كمصريين في منتهى الفخر».

وتوج الدولى الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب فى العالم «The best» خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» الخاص بجوائز الأفضل الموسم الماضي، والذي أقيم في القاعة الملكية بالعاصمة الإنجليزية لندن.

الدولي الكرواتي صاحب الـ33 عامًا فاز بالجائزة متفوقا على كل من لاعبنا المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب اليوفنتوس.

وقال مودريتش، عقب حصوله على الجائزة: «أشعر بالفخر والسعادة لأن هذه ليلة خاصة بالنسبة لي ولحظة فارقة في تاريخي المهني، هذا يوم أستمتع به كثيرًا، وأشعر بالامتنان لزملائي والمدربين والمشجعين في كل أنحاء العالم والصحفيين الذين قدموا لي كل الدعم».

ويأتى فوز مودريتش بالجائزة بعد موسم استثنائي قدمه لاعب الوسط، حيث شارك لوكا مع فريقه ريال مدريد فى 46 مباراة في الموسم الماضي، أحرز خلالها هدفين، وساهم في تتويج النادي الملكي بـ4 بطولات، هم دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية، وكأس السوبر الإسبانية، وكأس العالم للأندية، و على الصعيد الدولى قاد اللاعب المخضرم منتخب بلاده للحصول على المركز الثاني، والميدالية الفضية كأكبر إنجاز كروي للدولة الكرواتية منذ إعلان استقلالها عن جمهورية يوغسلافيا عام 1992، وشارك مودريتش طوال مشوار كرواتيا فى كأس العالم حتى النهائي، ونجح فى إحراز هدفين بدور المجموعات أمام منتخبي نيجيريا والأرجنتين.

يذكر أن النجم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تُوج بجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف في عام 2018، وهو الهدف الذي سجله الفرعون في شباك إيفرتون الموسم الماضي من البريميرليج.

في الوقت نفسه أعلنت جائزة التشكيل الأفضل فى العالم وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: مارسيلو، سيرجيو راموس، فاران، دانيل ألفيش.

خط الوسط: نجولو كانتي، لوكا مودريتش، هازارد.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي وكريستيانو رونالدو.

ولم يضم التشكيل المثالي كلا من الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، الذي حصل على جائزة أفضل حارس في العالم لعام 2018، كما غاب عن التشكيل المثالي الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وأحد المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم رفقة الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفينتوس الإيطالي.

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