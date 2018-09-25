مودريتش الأول و ميسي الخامس.. الفيفا يعلن ترتيب أفضل 10 لاعبين فى العالم

كتب: أياد علي مبروك

بعد تتويج الدولى الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب فى العالم «The Best»، الاثنين، فى حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن، أعلن الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمي ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم.

و جاء ترتيب اللاعبين اللاعبين كالتالي:

المركز الأول: لوكا مودريتش، وحصل على 29.5% من نسبة التصويت.

المركز الثاني: كريستيانو رونالدو، وحصل على نسبة 19.8%.

المركز الثالث: محمد صلاح، وحصل على نسبة 11.2%.

المركز الرابع: كيليان مبابي، وحصل على نسبة 10.5%.

المركز الخامس: ليونيل ميسي، وحصل على نسبة 9.8%.

المركز السادس: أنطوان جريزمان، وحصل على نسبة 6.6%.

المركز السابع: إدين هازارد، وحصل على نسبة 5.6%.

المركز الثامن: كيفن دي بروين، وحصل على نسبة 3.5%.

المركز التاسع: رافائيل فاران، وحصل على نسبة 3.4%.

المركز العاشر: هاري كين، وحصل على نسبة 0.9%.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا