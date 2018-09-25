سقوط قذائف جنوب العاصمة طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات

أفاد شهود عيان بسقوط قذيفيتن عشوائيتين، فجر اليوم الثلاثاء، بمنطقة الكايخ جنوب العاصمة طرابلس على منزل عائلتي “محمود العلوص” و” محمد الدخلي” بالمنطقة ما تسبب في خسائر مادية دون وقوع أية أضرار بشرية.

هذا وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ، بسقوط قذيفة عشوائية خلف محطة الوقود بمنطقة الفلاح في العاصمة طرابلس.

وأوضح الجهاز التابع لإدارة شؤون الجرحي، اليوم الثلاثاء، بأن القذيفة سقطت في الساعات الأولى من صباح اليوم محدثة خسائر مادية، دون وقوع أية أضرار بشرية.

وشهدت منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس،منذ قليل، سقوط عدد من القذائف الصاروخية العشوائية على المنطقة.

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