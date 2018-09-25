سلامة : يجب تحرير الحكومة فى طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات

شارك المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا د.غسان سلامة‬⁩ عبر الاقمار الصناعية من طرابلس في اجتماع وزاري عقد فى نيويورك حول ليبيا وإجتماع آخر كذلك حضره 28 من وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي مقدماً إحاطتين عن الوضع فى ليبيا.

وعقد الاجتماع مساء الإثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة ⁧‫نيويورك‬⁩ من مكتبه في ⁧‫طرابلس‬⁩ وقدم احاطة على الوضع الأمني ​​في العاصمة والإصلاحات الاقتصادية والعملية السياسية

وأحاط سلامة‬⁩ وزراء الخارجية حول الاصلاحات الاقتصادية التي أُعلن عنها حديثاً ، مؤكدا ان المضي قدما في تغيير سعر صرف العملة وإصلاح برنامج الدعم الحكومي وتحقيق توزيع أكثر إنصافاً للثروة وتوحيد مصرف ⁧‫ليبيا‬⁩ المركزي أمور ضرورية وطال انتظارها .

وعن وضع طرابلس ، أكد سلامة بأن التهدئة ممكنة، لكنها تتطلب الصبر واليقظة مع وجوب فرض عقوبات على منتهكي القانون الإنساني الدولي وقال : ” نحن نجمع الأدلة ونعد قوائم لتقديمها إلى ⁧‫مجلس الأمن ” ‬⁩.

‏وأضاف : ” بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا تعمل على تهدئة الوضع في ⁧‫طرابلس‬⁩ ومنع إمتداد الاقتتال للأحياء المجاورة والتواصل مع المدن الأخرى لدعم اتفاقية وقف إطلاق النار والحد من إنضمام مجموعات مسلحة أخرى للقتال “ .

‏كما أكد الممثل الخاص ⁧‫لأمين عام الأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة‬⁩ في إحاطته إلى 28 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ⁧‫نيويورك‬⁩ بأن هناك حاجة لتحرير الحكومة من سيطرة الجماعات المسلحة فى إشارة منه للمؤسسات السيادية الكبرى الواقعة تحت سيطرة تلك المجموعات .

‏ومن جانبهم أكد المجتمعون فى الاجتماع الوزاري للممثل الخاص ⁧‫غسان سلامة‬⁩ تأييدهم لعمل البعثة وإستماعهم لنداءاته بالنسبة لمعالجة الوضع الأمني في ⁧‫طرابلس‬⁩ وبأنهم آذان صاغية مؤكدين على ضرورة وصع الإطار الدستوري، والانتخابات والشفافية المالية والإصلاحات الاقتصادية كونها عوامل جميعها ضرورية لتحسين حياة جميع الليبيين.

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