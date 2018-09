المتوسط:

أكدت بعثة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يوم أمس الاثنين إنها تقدم مساعدات طارئة لمنطقة في جنوب دارفور بالسودان حيث لقي 16 شخصا حتفهم نتيجة للانهيارات الأرضية في وقت سابق من هذا الشهر.

واجتاحت الانهيارات الطينية في أوائل سبتمبر أيلول قريتين في منطقة جبل مرة الشرقية.

وقالت البعثة في بيان ”تم الإبلاغ عن بعض الإصابات والأمراض وتدمير المنازل وفقدان الماشية بين السكان المتضررين“ مضيفة أن 76 عائلة نزحت من ديارها.

The post الأمم المتحدة تدعم دارفور لمواجهة الانهيارات الأرضية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية