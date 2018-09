«النواب العراقي» يحدد الموعد النهائي لاختيار رئيس الجمهورية

المتوسط:

حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الثاني من أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لاختيار رئيس الجمهورية.

ونقل موقع “السومرية نيوز” اليوم الثلاثاء عن مصدر برلماني قوله إن الحلبوسي، وأثناء جلسة البرلمان المنعقدة حاليا، وهي الثانية منذ توليه المنصب.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ الانتخابات النيابية التي أجريت في البلاد في شهر مايو الماضي وفاز فيها تحالف “سائرون” بزعامة رجل الدين الشيعي المعارض مقتدى الصدر، وسط جهود تبذل في سبيل تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 72 من الدستور العراقي على أن “رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس”.

