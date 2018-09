جوناثان وينر: أمريكا لن تتخلى عن المنطقة العربية

قال السفير جوناثان وينز، مبعوث الرئيس الأمريكى السابق أوباما لشئون السلام فى ليبيا، أن الإخوان المسلمين يمثلون مجموعة معقدة من المشكلات، وأن أحزاب الإسلام السياسى متعددة.

وأشار “وينز”، خلال لقائه ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”المصرية، إلى أن أمريكا لم تكن داعمة للإخوان، ولكن المصريين انتخبوهم بعد مطالبتهم بالتغيير، ومن ثم كان لزاما على أمريكا تدعيم خيار الشعب المصرى.

وأضاف أن أمريكا لن تتخلى عن المنطقة العربية أو ترفع يدها عنها، ولكن يجب أن نكون حذرين عند التغيير.

واوضح المبعوث السابق للرئيس الأمريكى باراك أوباما لشئون السلام فى ليبيا، أن العلاقات بين تركيا وأمريكا أصبحت صعبة، وهناك خلافات كثيرة بينهم الآن، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لا تتعامل مع أمريكا كدولة حليفة، ولم تحرص على علاقتها مع أمريكا.

وذكر، أن تركيا بها اضطرابات داخلية كالغضب الموجود فى الشوارع واعقتال الحكومة لعدد من الصحفيين وأفراد من المجتمع المدنى وانتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن تركيا الآن تمر بأزمة علاقات مع دول كثيرة.

وطالب “وينر”، تركيا بمراجعة نفسها بشأن علاقاتها الخارجية مع الدول، متوقعًا أن تركيا ستأخذ وقتًا طويلاً لتغيير سياساتها.

