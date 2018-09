ميركل تطلب من لندن تحديد علاقتها بالاتحاد الأوروبي بعد بريكست

المتوسط:

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن لندن لم تعبر بعد عن موقف واضح يتعلق بمستقبل علاقاتها بالاتحاد الأوروبي بعد بريكست، مشيرة إلى أن الفترة المتبقية ليست سوى “6 إلى 8 أسابيع” للتوصل إلى اتفاق.

وقد أدلت المستشارة الألمانية بملاحظتها بعدما اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن رفض المسؤولين الأوروبيين مقترحاتها خلال قمة غير رسمية الجمعة “غير مقبول” وقالت إن المفاوضات في مأزق.

وقالت المستشارة في خطاب القته أمام مجموعة من رجال الصناعة الألمان “أمامنا 6 إلى 8 أسابيع من العمل الشاق جدا، وبعدها يتعين اتخاذ قرارات سياسية. وهذا رهن إلى حد كبير بالتأكيد بما تريده بريطانيا فعلا، وهذه النقطة ليست واضحة كثيراً”.

وأضافت ميركل “يتعين علي أيضا أن أقولها: لا يمكننا الانتماء إلى جزء من السوق الموحدة وليس إلى 3 أجزاء أخرى”، فيما تعرض ماي في خطتها إقامة منطقة للتبادل الحر للسلع الصناعية والمنتجات الزراعية، لكن ليس للخدمات والأشخاص.

ويفترض أن يتيح هذا الاقتراح أيضا، كما تقول الحكومة البريطانية، السماح بتجنب إقامة “حدود طبيعية” بين إقليم إيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية إيرلندا، كما تطالب بذلك بروكسل أيضا.

ويتعين على البلدان الـ27 ولندن الاتفاق في أكتوبر أو نوفمبر على اتفاق ينهي طلاقهما وعلى إعلان يحدد إطار علاقتهما المستقبلية.

لكن ميركل ألمحت إلى أن إعلانا بالغ الغموض يرجئ إلى وقت لاحق الخلافات الأساسية، لن يكون مقبولا.

وقالت: “إذا كان هذا الاعلان السياسي عاما جدا، فستكون الفترة الانتقالية عندئذ غير كافية للتوصل إلى اتفاق معقول”.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيحصل انفصال قاس ابتداء من مارس 2019، أما إذا تم التوصل إلى تسوية، فستبدأ فترة انتقالية حتى أواخر 2020 مع عواقب أقل قسوة على المؤسسات والسلطات على حد سواء.

