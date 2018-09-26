روحاني: الإدارة الأمريكية عازمة على أن تجعل كل المؤسسات الدولية بدون جدوي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الإدارة الأمريكية عازمة على أن تجعل كل المؤسسات الدولية بدون جدوى.

وأضاف روحاني خلال كلمة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 73، "كيف يمكن لإيران أن تدخل في اتفاق مع إدارة أمريكية تنتهك سياسات الإدارة السابقة"، مضيفًا، "من المفارقة أن الحكومة الأمريكية لا تخفي نيتها للإطاحة بنفس الحكومة التي تدعوها إلى محادثات."

وتابع روحاني، إن سياسة أمريكا تجاه إيران كانت خاطئة من البداية ونهج مقاومة رغبات الشعب الإيراني مآله الفشل، ولا يمكن دفع أي دولة أو شعب إلى مائدة التفاوض بالقوة.

وقال روحاني، نتفق في نهاية المطاف على أن الحوار هو أفضل سبيل وندعوكم للعودة إلى مائدة المفاوضات التي تركتموها، مؤكدا أن "بداية الحوار تكون بإنهاء التهديدات والعقوبات الظالمة التي تنافي مبادئ الأخلاق والقانون الدولي".

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