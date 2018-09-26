الملك عبد الله: يجب أن يتكاتف العالم لحل مشكلة اللاجئين

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يجب أن يتكاتف العالم لحل مشكلة اللاجئين.

وأضاف الملك عبدالله الثاني خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الأردن يتحمل عبئا يفوق طاقته على استضافة اللاجئين وهم يستفيدون من خدماتنا العامة رغم شحتها".

وأكد: "يجب دعم "الأونروا" لتنشأة جيل منتج من الشباب حتى لا يقع فريسة للتطرف"، مضيفًا أن عدم العمل معا يتسبب في انتشار العنف.

وتابع: "إن تحقيق السلام يتطلب العمل المشترك وإلا نكون قد فشلنا في تحمل المسؤوليات.. دعونا نمنح الشباب الثقة في العدالة الدولية ومؤسساتها".

وقال الملك عبد الله، لا يمكن ترك منطقة إستراتيجية في العالم رهينة مشكلة لا تنتهي، مضيفًا، "كيف للعالم أن يقبل باستمرار وضع قائم على التفرقة والعزلة، وما هو المستقبل، أهو دولة قومية تقوم على أساس التفرقة بين مواطنيها".

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