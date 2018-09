ألمانيا تبدي استعدادها لبذل الجهود لتعزيز علاقتها بالسعودية

المتوسط:

عبرت المملكة العربية السعودية عن سعادتها بتصريح وزير الخارجية الألماني وما أبداه من رغبة في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وإلى جواره نظيره السعودي عادل الجبير “في الأشهر الماضية، شهدت علاقاتنا سوء تفاهم تناقض تناقضا حادا مع علاقاتنا القوية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ونحن نأسف بصدق لهذا”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: “تؤكد الرياض على عمق العلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا كونها علاقة تاريخية ومهمة لكلا البلدين، وأن المملكة وألمانيا دولتان لهما دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى دورهما الرئيسي في الاقتصاد العالمي.”

ووجه وير الخارجية السعودي دعوة الى نظيره الألماني لزيارة السعودية في أقرب فرصة للبدء بمرحلة جديدة من التعاون الوثيق على كافة الأصعدة بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين.

