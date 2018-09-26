إنتر ميلان يصعق فيورنتينا بالدوري الإيطالي

فاز نادي إنتر ميلان على نظيره فيورنتينا، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد سان سيرو، في إطار الجولة السادسة من الدوري الإيطالي -الكالتشيو-.

سجل ماورو إيكاردي في الدقيقة 45، ودانيلو دي أمبروزيو بالدقيقة 77، أهداف إنتر، بينما سجل فيديريكو كييزا، هدف فيورنتينا الوحيد بالدقيقة 53، ليفوز بأول مباراة وسط ملعبه هذا الموسم.

وارتفع رصيد النيراتزوري إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد الفيولا عند 10 نقاط أيضًا.

وجاءت أول فرص اللقاء في الدقيقة 4، عن طريق كيفين ميرالاس، لاعب فيورنتينا، الذي توغل من الجهة اليسرى داخل المنطقة وسدد في القائم الأيمن لهاندانوفيتش.

ورد كاندريفا في الدقيقة 11، بتصويبة من داخل منطقة جزاء فيورنتينا، علت العارضة بقليل، وواصل النيراتزوري ضغطه، ومن هجمة مرتدة سريعة نفذها ناينجولان، ومررها إلى ماورو إيكاردي، سدد الأخير تصويبة وصلت سهلة إلى يد لافون.

وكاد إيفان بيريسيتش، أن يحرز هدف التقدم لإنتر في الدقيقة 18، بعد تمريرة عرضية من كاندريفا إلى بيريسيتش على حدود الـ18، سددها الأخير بمحاذاة القائم.

وأنقذ هاندانوفيتش، مرماه ببراعة في الدقيقة 32، بعد انفراد جيوفاني سيميوني، ليبعدها عن مرماه.

وشهدت الدقيقة 43 حالة من الجدل، وسط صافرات جماهير الإنتر بجوزيبي مياتزا، بعد أن استكمل حكم اللقاء اللعب، بعد لمسة يد على هوجو، ليعود بعد دقيقة إلى تقنية الفيديو لمراجعة الحالة.

وسدد إيكاردي، مهاجم إنتر، ركلة الجزاء، في الدقيقة 45 من الشوط الأول، ليسجل أول أهدافه بالدوري الإيطالي، بعدما فشل في التسجيل على مدار الخمس جولات الماضية

وسجل كييزا، هدف التعادل في الدقيقة 53 من زمن المباراة، بعدما سدد من خارج المنطقة، تسديدة اصطدمت بأقدام ميلان سكرينيار، مدافع النيراتزوري، وسكنت الشباك.

وكاد البديل بياتسا، أن يسجل هدف التقدم للفيولا في الدقيقة 61، عبر تسديدة قوية ومباغتة تصدى لها حارس إنتر على مرتين.

وسجل دي أمبروزيو، ظهير أيمن إنتر، هدف التقدم للإنتر في الدقيقة 77، بعد عدة لمسات رائعة بين لاعبي النيراتزوري، وصلت أخيرًا إلى إيكاردي، التي مررها إلى دي أمبروزيو المتوغل إلى منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني.

وأهدر دوسان فالهوفيتش، مهاجم فيورنتينا، فرصة تعديل النتيجة لفريقه، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليسرى لفريقه وسددها بالرأس فوق العارضة وسط غياب مدافعي إنتر، بالدقيقة 90.

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