سفير الصين بالقاهرة يشيد بعلاقات بلاده مع مصر ويثمن زيارة الرئيس السيسي إلى بكين

قال السفير سونج اي قوه، سفير جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، إن بلاده تعتبر مصر صديقًا حميمًا وشريكًا طيبًا وأخًا عزيزًا للصين.

وأكد خلال كلمته في احتفالية أقامتها السفارة مساء أمس، بمناسبة اليوم الوطني الـ69 لتأسيس الدولة الحديثة في الصين، أنه منذ إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والصين في عام 2014، شهدت العلاقات بين البلدين تطورا شاملا ومتسارعا حتى تصل إلى مستوى تاريخي جديد اليوم.

وقد حضر الحفل لفيف من المسئولين والبعثات الدبلوماسية في مصر، أبرزهم النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، وتخلل الحفل فقرات موسيقية قدمتها فرق فنية مختلفة عبرت عن الفن الصيني التقليدي، من خلال آلات العزف القريبة في الشبه من الآلات التي كان يستخدمها المصريون القدماء.

وثمن السفير الصيني، الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الصين، في مطلع شهر سبتمبر الجاري، ووصفها بالمثمرة، مؤكدا أنه قد وقع الجانبان على حزمة من اتفاقيات التعاون التي لا تدل فقط على عمق التعاون الثنائي المبني على الكسب المشترك، بل تجسد أيضا الحيوية الكبيرة والآفاق الواعدة التي تتميز به العلاقات الثنائية.

وقال السفير سونج اي قوه: "إننا نتطلع بحماسة إلى مواصلة البلدين العمل على ربط مبادرة "الحزام والطريق" بمشروع تنمية محور قناة السويس، وغيرهما من الإستراتيجيات التنموية، بما يحقق تطورًا أعلى مستوى وأكثر عمقًا للتعاون الثنائي، ويعود بمزيد من السعادة والرفاهية على شعبي البلدين".

وأكد أنه قبل 69 عامًا، سجل تأسيس جمهورية الصين الشعبية صفحة جديدة في التاريخ الصيني، فمنذ ذلك الحين، الصينيون واقفون بشموخ ‏وثبات، ويواصلون تحقيق إنجازات عظيمة تلفت أنظار العالم.

ونوه إلى أنه قبل 40 عامًا، بدأت الصين تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح التي افتتحت حقبة جديدة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، مضيفًا أن اليوم أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد وأكبر دولة من حيث الصناعة وحجم تجارة البضائع، واحتياطي العملات الأجنبية في العالم.

ولفت إلى أنه على مدى 40 عامًا مضت، زاد إجمالي الناتج المحلي الصيني بمتوسط سنوي يقارب %9.5، وزاد حجم التجارة الخارجية الصينية بمتوسط سنوي يبلغ %14.5، الأمر الذي ساهم في تدعيم نمو الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية مساهمة كبيرة.

وقال السفير: "على ضوء مبادئ التعايش السلمي والاحترام المتبادل والتعاون القائم على الكسب المشترك، تعمل الصين على القيام بدورها على الساحة الدولية، إذ تبذل جهودها المستمرة في الدفع ببناء الاقتصاد العالمي المنفتح واستكمال الحوكمة العالمية".

واضاف، أن الصين مهتمة بتطوير العلاقات مع دول المنطقة، حيث استضافت بنجاح الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في يوليو الماضي، وفي بداية هذا الشهر، نجحت الصين في عقد قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي التي تعد اجتماعًا حافلًا غير مسبوق.

وأعلن السفير الصيني، أنه في هذه المناسبات المهمة، تباحثت الصين ومصر وغيرها من دول المنطقة سبل التعاون المتبادل المنفعة، ووضعت معًا رؤى مستقبلية جميلة.

وأوضح أن مصر ستكون ضيف الشرف في فعاليات الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للاستيراد، المزمع إقامته في مدينة شانغهاي شهر نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن تلك خطوة هامة تتخذها الصين لدعم التجارة الحرة بشكل قوي، وفتح أسواقها أمام العالم، معربًا عن أمله في أن تعرض مصر منتجاتها وخدماتها الممتازة من خلال هذا المعرض، سعيًا إلى تعزيز التوازن التجاري بين الصين ومصر.

وأكد سفير الصين بالقاهرة، أن اليوم تمر الذكرى السنوية الخامسة لإطلاق مبادرة "الحزام والطريق"، التي تقوم على مبادئ التشاور والتشارك والتنافع، مضيفًا أنه رغم أن مبادرة "الحزام والطريق" نشأت في الصين، إلا أنها تنتمي إلى العالم كله، وتابع قائلًا: "نرحب بإخلاص بانضمام دول العالم خاصة الدول النامية بما فيها الدول العربية والدول الإفريقية ودول الأسواق الناشئة إلى شبكة شركاء بناء "الحزام والطريق"، حتى تتمكن هذه المبادرة من جلب المنافع لمزيد من الدول وشعوبها".

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