البحرين: القبض على 15 شخصا تمولهم إيران

أعلنت وزارة الداخلية بمملكة البحرين، مساء الثلاثاء، القبض على 15 شخصا تمولهم الحرس الثوري الإيراني، ارتكبوا تصرفات مسيئة أثناء إحياء فعاليات موسم عاشوراء في قرية المالكية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالبحرين، إن أعمال البحث والتحري أكدت أن الحرس الثوري الإيراني تقف وراء عملية التمويل من خلال العناصر الإرهابية الذين تأويهم إيران، وفي مقدمتهم عناصر تنظيم 14 فبراير.

وأضاف، أن التحريات أشارت إلى أن هذه المجموعة التخريبية كان يديرها أحد المقبوض عليهم في قضية إرهابية، تعود إلى فبراير/2018.

ونوه، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إلى أنه سيتم التصدي وبموجب القانون لأي ممارسات أو أفعال تؤثر بالسلب على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

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