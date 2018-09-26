تفاصيل قتل الصحفيين التونسيين

ايوان ليبيا – وكالات

قال النقيب محمد بسيط في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك» مساء أمس الثلاثاء «سيتم الكشف عن موقع دفن جثماني الصحفيين سفيان الشواربي ونذير القطاري التونسيين في غابة بومسافر بدرنة وانتشالهم منها بعد خطفهما في سبتمبر 2014 وقتلهم ذبحًا بالسكين والآخر رميًا بالرصاص من قبل عناصر تنظيم الدولة».

من جانبها قالت وزارة الخارجية التونسية إنّ الوزارة لم تتلق أي اتصال من الجهات الرسمية الليبية بخصوص ما أعلنت عنه قناة نسمة التونسية الخاصة مؤكدةانها بصدد التواصل مع الجهات الليبية للتثبت من مدى صحة ما تم الإعلان عنه.

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