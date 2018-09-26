اللواء السابع : تواصلنا مع حفتر والنظام السابق

ايوان ليبيا – وكالات

صرح المتحدث باسم اللواء السابع مشاة، الملازم حمزة مهير، أن اللواء يتواصل مع القائد العام للقوات المسلحة المُشير خليفة حفتر، وعدد من القبائل الليبية وكذلك قيادات من النظام السابق.

ونفي مهير خلال تصريحات صحافية مع موقع specialelibia الإيطالي، اليوم الأربعاء، أي علاقة لهم مع صلاح بادي، مشددا على أن تحركه نحو العاصمة طرابلس جاء من تلقاء نفسه.



وفي سياق متصل أوضح مهير، أن طرابلس تخضع لسيطرة مجموعة من العصابات والكتائب المُسلحة من بينها قوات «غنيوة الككلي» و«النواصي» و«ثوار طرابلس» و«مليشيات كارة» و التي ارتكبت عدد من الجرائم منها ترهيب للحكومة بهدف الحصول على المال وفرض سيطرتها على مصرف ليبيا المركزي، ومحفظة ليبيا الاستثمارية، فضلا عن تورطها في جرائم تهريب مُهاجرين غير شرعيين من ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا