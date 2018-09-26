تكليف حسين محمد حسين برئاسة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار

ايوان ليبيا – وكالات

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ورئيس مجلس آمناء المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للبرلمان الليبي القرار رقم (2) لسنة 2018 بشآن تكليف الدكتور حسين محمد حسين رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للآستثمار والتي تتخذ شرعيتها ودعمها من البرلمان الليبي.

و قال الدكتور حسين ، نحن في انتظار التواصل من كافة الجهات ذات العلاقة بالاستثمارات الليبية محلياً ودولياً لتعزيز شرعيتها المستمدة من أحكام القضاء الليبي كما أننا نسعى جاهدين للم الشمل وتوحيد المؤسسة الليبية للأستثمار في إطار الثوابت الشرعية

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