تونس تحتضن لقاء عمل خاص بإعداد مسودة السلوك المتعلقة بالتغطية الإعلامية أثناء الإنتخابات

تونس 26 سبتمبر 2018 (وال) – احتضنت العاصمة التونسية الاثنين الماضي، بفندق “قرطاج طالاسو” أعمال لقاء العمل الخاص بإعداد مسودة السلوك المتعلقة بالتغطية الإعلامية أثناء الإنتخابات البلدية والعامة.

هذا ويأتي اللقاء ضمن مشروع “الإعلام في ليبيا .. الإستقرار من خلال المصالحة” Media in Libya Stability Through Reconciliation، والذي يشرف عليه الإتحاد الأوروبي وتنفده الأكاديمية الألمانية DW.

وحضر اللقاء عدد من المختصين باللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية والأكادميين والإعلامين، وبمشاركة المدربة الإعلامية الألمانية البرفسور جانين ستولف، والمدرب الإعلامي من الأكاديمية الألمانية وليد الشيخ، ورئيس الهيئة العليا المستقلة التونسية للاتصال السمعي البصري السيد النوري اللجمي.

وشارك في اللقاء أيضاً خبير الاتصال وعضو اللهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس الدكتور عادل البرنيصي، والمستشارة والرئيسة السابقة لمنظمة “بر الأمان الرقابية” السيدة شيما بوهلال.

ويركز لقاء العمل على مجموعة من المحاور منها أخلاقيات الصحافة والأخلاقيات الصحفية أثناء الإنتخابات، والاطلاع على التجربة التونسية في التعاون بين الهيئة المستقلة للإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، والتخطيط لتغطية الحملات الانتخابية البلدية بتونس 2018.

ويركز اللقاء أيضاً على الإطلاع على مدونات السلوك الألمانية والإنجليزية والتونسية والمصرية والوصول إلى مسودة سلوك خاصة بالتغطية الإعلامية أثناء الإنتخابات البلدية والعامة في ليبيا. (وال – تونس) ب ع / هــ ع

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