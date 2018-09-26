شؤون الجرحي بطرابلس تعلن عن وصول ضحايا حرب الميليشيات بطرابلس الى هذا الرقم

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت إدارة شؤون الجرحى بطرابلس، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي وقعت جنوب العاصمة طرابلس يومي الأحد والإثنين الماضيين.

وبحسب إحصائية صادرة عن الإدارة، سُجل مقتل شخصين من بينهم مدني، فيما بلغ عدد الجرحى 21 جريحاً.

وأشارت الإدارة، بأن إجمالي عدد الضحايا منذ بداية الاشتباكات منذ 26 أغسطس إلى 25 من سبتمبر، بلغ 117 قنيلا ،فيما إصيب 404 تراوحت إصابتهم ما بين الخطيرة والمتوسطة حيث تم تسجيل 177 إصابة بسيطة، و20 مفقوداً، فضلا عن إجلاء 156 عائلة، فيما تم إغاثة 264 عائلة آخرى.

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