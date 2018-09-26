انفراج في أزمة الوقود في زليتن

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت بلدية زليتن ، عن ابرام اتفاق بين شركة “الشرارة الذهبية” و سائقي شاحنات نقل الوقود التابعين للجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته وذلك عن طريق دفع رسوم نقل الوقود نقداً لهذا الشهر الي حين تسوية الوضع بين الشركة و الجمعية.

وأوضحت البلدية،” أن الشاحنات بدأت بتعبئة الوقود لمحطات شركة الشرارة الذهبية”، وأكملت البلدية،” أن محطات توزيع الوقود التي تتبع شركة الشرارة الذهبية زليتن هي محطة وقود رقم (629) كادوش، محطة وقود رقم (655) الطريق الساحلي، ومحطة وقود رقم (473) الطريق الساحلي، ومحطة وقود رقم (245) ماجر، ومحطة وقود رقم (228) ازدو، ومحطة وقود رقم (571) ابورقية، ومحطة وقود رقم (276) ادواو، ومحطة وقود رقم (364) كادوش”.

وأضافت البلدية،” أن محطات شركة خدمات الطريق السريعة مستمرة في التوزيع و هي كالتالي: محطة وقود رقم (117) طريق روابش المصنع، ومحطة وقود رقم (112) السند، ومحطة وقود رقم (118) الطريق الساحلي، ومحطة وقود رقم (120) ماجر، محطة وقود رقم (121) الكرمة”.

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