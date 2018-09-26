سلامة: على السلطات الليبية مراجعة الترتيبات الأمنية في طرابلس

طرابلس 26 سبتمبر 2018 ( وال ) – نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم على صفحتها بالفيس إحاطة الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، خلال الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان: ومما قال فيها:

أنه حث السلطات الليبية على مراجعة الترتيبات الأمنية في طرابلس؛ لتغيير هذا الوضع الراهن غير المحتمل وغير القابل للاستمرار. أمن ليبيا لا يمكن أن يظل في قبضة المجموعات المسلحة التي تقوم بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ويتم استخدام المرتزقة الأجانب بالأخص في جنوب البلاد.

وأضاف لقد دفعنا باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة ومتوازنة لبناء المؤسسات الأمنية في الدولة وفق إطار زمني موثوق.

وبين سلامة أن أعمال وصفها بالعنف في طرابلس خلفت خلال هذا الشهر 120 قتيل و400 جريح و5000 نازح وغرقت المدينة في الظلام وشحت المياه فيها، ونُهبت المنازل ونفذت المجموعات المسلحة عمليات اختطاف ضد مدنيين هم في تصورها مؤيدين لخصومهم.

وأكد أنه يجب التصدي لمسألة الإفلات من العقاب، ويجب معاقبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وفقاً لذلك. ويجب فرض العقوبات وتقديم الجناة إلى المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية. وساق مثالا ” لعل فرض عقوبات على ستة من المتاجرين بالبشر يمثل باكورة الخطوات المستحسنة التي تصب في هذا الاتجاه” وتابع ولكن يجب أن تتبعها خطوات أخرى. ودعا سلامة الدول الأعضاء إلى تصعيد جهودها باطراد في هذا الاتجاه.

كما أشار الممثل الخاص إلى ازدياد الهجمات الإرهابية، فمنذ مطلع العام الجاري، قتل تنظيم داعش ما يزيد عن 57 شخصاً في 14 حادثة منفصلة. ومؤخراً استهدف تنظيم داعش مقر الشركة الوطنية للنفط في طرابلس. وإختتم الممثل الخاص إحاطته بأن بعثة الأمم المتحدة تدعم تعيين مقرر خاص حول ليبيا.( وال – طرابلس) س ع

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