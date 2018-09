روحاني: إيران لا ترغب في خوض حرب ضد أمريكا

المتوسط:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء إن بلاده لا تنوي دخول حرب ضد القوات الأمريكية بالشرق الأوسط حيث تخوض إيران حروبا بالوكالة ضد السعودية حليفة واشنطن منذ سنين عدة.

وأضاف روحاني في مؤتمر صحفي “لا نرغب في خوض حرب ضد القوات الأمريكية بالمنطقة”.

ومضى يقول إن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في عام 2015 رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في مايو أيار.

وقال الرئيس الإيراني “ما دام الاتفاق يخدم مصالحنا سنظل ملتزمين به…الدول الباقية في الاتفاق اتخذت خطوات جيدة للغاية لكن إيران لديها توقعات أكبر”.

وأوضح روحاني أن العقوبات الأمريكية الجديدة المتوقع إعلانها في نوفمبر تشرين الثاني غير مشروعة و “لا تمثل شيئا جديدا”.

ويأتي موقف الرئيس الإيراني متزامنا مع تصريح لوزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الأربعاء إنه لم ير مؤشرات على أن إيران تنوي إغلاق مضيق هرمز.

وردا على سؤال للصحفيين عما إذا كان يرى أي مؤشرات على نية إيران إغلاق مضيق هرمز أو يرى أي تحركات لسفن أو بطاريات صواريخ رد ماتيس قائلا “لا”.

وكانت إيران قالت إنها إذا لم تتمكن من بيع نفطها بفعل الضغط الأمريكي فعندئذ لن يكون متاحا لأي دولة في المنطقة أن تفعل ذلك أيضا مهددة بإغلاق مضيق هرمز الممر الاستراتيجي الذي يربط دول الخليج المنتجة للخام بالعالم.

