الجبير: المملكة لن تسمح لإيران بالسيطرة على اليمن

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة لن تسمح لإيران وحزب الله اللبناني بالسيطرة على اليمن من خلال جماعة “أنصار الله” الحوثية.

وشدد الجبير خلال مقابلة مع منظمة “مجلس العلاقات الخارجية” أجراها الأربعاء على أن الحرب في اليمن “حرب لم نخترها ولم نسع إليها، بل تم فرضها علينا”، مشيرا إلى أهمية منع سيطرة الحوثيين على بلد له أهمية استراتيجية يقع على الحدود مع المملكة.

وأضاف الجبير أن الحوثيين عقدوا 17 اتفاقا ولم ينفذوا واحدا منها، معبرا عن أمله في أن يسهم الضغط العسكري على الحوثيين بدفعهم نحو الحوار.

ووصف الجبير اتهامات إيران للسعودية بالوقوف خلف الهجوم الذي شهدته مدينة الأهواز مؤخرا بـ”السخيفة والمضحكة”.

وبخصوص الأزمة السورية، قال الجبير إن تدخل روسيا غير التوازن العسكري على الأرض، مشددا على أن الحل في سوريا يرتكز على مقررات جنيف.

وحول القضية الفلسطينية، أكد الجبير تمسك المملكة بحل الدولتين ونفى أن تكون للرياض أي علاقة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خاطئ، وأن المملكة رفضته.

