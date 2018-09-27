إغلاق مطار ميونخ بشكل مؤقت بسبب مشكلة أمنية

تم إغلاق الصالة رقم 2 في مطار ميونيخ، في ألمانيا بشكل مؤقت، أمس الأربعاء، بعد مشكلة فحص أمني.

ولم يكشف عن سبب الإغلاق على الفور.

وقالت الشرطة الفيدرالية التي أرسلت إلى الصالة على حسابها الرسمي على "تويتر"، إن بعض المسافرين ربما دخلوا المنطقة الأمنية من دون فحص مناسب.

وهذه هي ثاني مرة يواجه خلالها المطار هذه المشكلة.

وتم إخلاء نفس الصالة يوم 28 يوليو، عندما مرت امرأة من البوابة الأمنية من دون تفتيشها.

وتم إلغاء ما يزيد على 300 رحلة جوية، وتأثر نحو 31 ألف مسافر خلال عطلة نهاية الأسبوع في ذلك الوقت.

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