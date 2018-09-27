ليفربول يودع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ودع فريق ليفربول الإنجليزي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد خسارته من تشيلسي بنتيجة 1-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات المرحلة الثالثة من البطولة.

تقدم ليفربول في الدقيقة 59 عن طريق دانييل ستوريدج وتعادل بالميري لتشيلسي في الدقيقة 79 وأضاف إيدين هازارد هدف الفوز للبلوز في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء وأهدر دانييل ستوريدج أكثر من فرصة محققة للريدز في المقابل أهدر موراتا العديد من الفرص السهلة لصالح البلوز وحرص كلوب على إراحة الثنائي فيرمينيو ومحمد صلاح حيث دفع بالأول في بداية الشوط الثاني بينما تم الدفع بصلاح قبل نهاية المباراة بـ3 دقائق وكان ليفربول متأخرا في النتيجة، في المقابل جلس هازارد على مقاعد بدلاء تشيلسي وتم الدفع به في الشوط الثاني واستطاع أن يسجل هدف الفوز لفريقه.

الجدير بالذكر أن تشيلسي سيستضيف ليفربول يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز التي يتصدرها الريدز برصيد 18 نقطة بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

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