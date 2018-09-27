المطالبة بإطلاق سراح سجناء سرت ممن تجاوزت فترة حبسهم المدة القانونية

ايوان ليبيا – وكالات

تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي رقم 1304 لسنة 2018 وجّه عميد بلدية سرت مختار المعداني أمس الأربعاء رسالة رسمية إلى وزير عدل الوفاق يطالب فيها بالإفراج عن السجناء من أبناء سرت وكافة المدن الليبية ممن أنهوا مددهم القانونية أو يعانون من أوضاع صحية سيئة.

اذ ينص القرار على إخلاء سبيل المحتجزين والموقوفين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية ولم يتم اتخاذ إجراء بشأنهم.

وتأتي هذه المطالبة بعد أقل من 24 ساعة عن إطلاق قوة الردع الخاصة سراح أكثر من 100 سجين غالبيتهم من تاجوراء وذلك بأمر من النائب العام عقب سويعات من إتفاق للمصالحة مع بلدية سوق الجمعة ودفع المجلس الرئاسي لدية القتلى فى هجوم يناير على قاعدة معيتيقة .

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