المتوسط:

خرج المئات من القاطنين في الشطر الهندي من كشمير إلى شوارع مدينة سريناجار، للمطالبة بإنهاء حكم الهند، وذلك بعد مقتل شاب خلال حملة أمنية، شنتها القوات الهندية صباح اليوم الخميس.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، اليوم، أنه لم يصدر بعد تعليق من الشرطة الهندية بشأن الحادث، إلا أن الجيش الهندي أعلن مقتل جندى بالإضافة إلى متمرد خلال معركة بالأسلحة اندلعت في منطقة كازيجليد.

يشار إلى أن إقليم كشمير متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان السيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية “جامو وكشمير” وآخر باكستاني باسم “آزاد جامو وكشمير”.

The post تظاهر المئات في إقليم كشمير للمطالبة بإنهاء حكم الهند appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية