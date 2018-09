الصين تحذر الولايات المتحدة من تصرفات توتر العلاقات بين البلدين

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن بكين لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وذلك بعد أن اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمحاولة التدخل في انتخابات الكونغرس المقررة في السادس من نوفمبر.

وقال المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ، في تصريحات، إن المجتمع الدولي يعرف بوضوح من هي الدولة الأكثر تدخلا في شؤون غيرها، وحث الولايات المتحدة على الكف عن التصرفات التي تضر بالعلاقات بين البلدين.

وكان ترامب قد قال الأربعاء في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الصين تتدخل لأنها لا تريد أن يبلي حزبه الجمهوري بلاء حسنا في الانتخابات نظرا لموقف حزبه من التجارة.

عسكريا، قالت وزارة الدفاع الصينية إن بكين تعارض تماما قيام الطيران العسكري الأميركي بأعمال استفزازية في بحر الصين الجنوبي، وطالبت الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لتحسين العلاقات العسكرية.

