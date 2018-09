عسكريون في بروكسل: «ناتو» يخطط لأكبر مناورة خلال أسابيع

المتوسط:

كدت دوائر عسكرية في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه من المقرر أن تكون المناورة العسكرية “ترايدنت جانكشر 2018” التي سيبدأها حلف شمال الأطلسي “ناتو” خلال أربعة أسابيع أكبر مناورة للحلف منذ نهاية الحرب الباردة.

وبحسب البيانات، سيشارك الجيش الألماني وحده بنحو عشرة آلاف جندي حسب الخطط الموضوعة.

يعتزم حلف الأطلسي التدريب خلال الفترة بين 25 أكتوبر وحتى 23 نوفمبر من خلال تلك المناورة الكبرى لأجل ما يسمى بـ “حالة التحالف” التي يمكن استدعاؤها إذا تم مهاجمة دولة أو أكثر من أعضاء

الحلف البالغ عددها 29 دولة من قبل طرف معاد، والتي تستلزم من الحلفاء الأخرين المساندة.

يشار إلى أن كثافة التدريب داخل تراجعت الحلف لفترة طويلة من أجل “حالة التحالف” هذه منذ نهاية الحرب الباردة. ولكن بعدما قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، غير حلف الأطلسي استراتيجيته.

وتشعر بولندا وكذلك ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا بصفة خاصة بالتهديد بشكل كبير بسبب السياسة الحالية لروسيا بصفتها دولة مجاورة لهم، وتدعو هذه الدول لإعادة التسليح والمزيد من الردع. ولكن مركز قيادة حلف الناتو في بروكسل أكد أنه لن يتم التدريب خلال مناورة “ترايدنت جانكشر 2018” بشكل مباشر لأجل سيناريو الهجوم الروسي.

وقال متحدث لـ (د.ب.أ) إنه من المقرر التدريب على الردع المشترك لعدو افتراضي من خلال هذه المناورة، موضحا بقوله: “السيناريو والمناورة ليسا موجهين ضد دولة معينة”.

