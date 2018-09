استيقظت ولاية صحم في سلطنة عمان، صباح الخميس، على فاجعة أودت بحياة 10 أفراد من عائلة واحدة.

وأعلنت الشرطة العمانية على حسابها الرسمي على تويتر، الخميس، وفاة عشرة مواطنين من عائلة واحدة جرّاء استنشاقهم للدخان إثر حريقٍ نشب في منزلهم فجراً بمنطقة خور الحمام بولاية صحم.

وقال مسؤولون بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إن رجال إطفاء عثروا على القتلى بعد إخماد الحريق بالقرية التي تبعد 165 كيلومترا شمال غربي العاصمة مسقط.

The post مصرع 10 من عائلة واحدة في حريق بولاية صحم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية