فورمولا 1.. أرقام من بطولة العالم قبل سباق جائزة روسيا الكبرى

لم يخسر مرسيدس، بطل سباقات فورمولا 1 للسيارات، من قبل في روسيا، التي تستضيف سباق الجائزة الكبرى للمرة الخامسة يوم الأحد، لكن سيباستيان فيتل سائق فيراري، لا يرى شيئا يدعو للخوف في سوتشي، ويتأخر السائق الألماني الآن بفارق 40 نقطة وراء منافسه لويس هاميلتون سائق مرسيدس، مع تبقي ستة سباقات على نهاية الموسم، ولدى هاميلتون الكثير من الزخم وانتصر مرتين في روسيا، رغم أن العام الماضي كان زميله الفنلندي فالتيري بوتاس هو الفائز، في سباق أقيم في أبريل بدلا من الجزء الأخير من الموسم.

وفيما يلي إحصائيات من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات قبل السباق، وفقًا لوكالة رويترز.



– يبلغ طول اللفة 5.848 كيلومتر بمسافة إجمالية قدرها 309.745 كيلومتر على مدار 53 لفة.

– يبدأ السباق الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش (14:10 بالتوقيت المحلي).

– الفنلندي كيمي رايكونن هو صاحب أسرع لفة في السباق مع فيراري في 2017 بزمن بلغ دقيقة واحدة و36.844 ثانية.

– مركز أول المنطلقين في 2017: الألماني سيباستيان فيتل مع فيراري.

– الفائز بالسباق في 2017: الفنلندي فالتيري بوتاس مع مرسيدس.

روسيا

– مرسيدس هو الفريق الوحيد الذي فاز في روسيا منذ إقامة السباق في سوتشي في 2014. انتصر هاميلتون في 2014 و2015 وانتزع روزبرج الفوز في 2016 وبوتاس في العام الماضي.

– قبل انطلاق نسخة العام الماضي تصدر مرسيدس جميع لفات السباق على الحلبة وانطلق من مركز أول المنطلقين (هاميلتون في 2014 وروزيرج في 2015 و2016).

– بوتاس حقق أسرع لفة في السباق في مسيرته للمرة الأولى في سوتشي مع ويليامز في 2014 وفي العام الماضي انتزع السائق الفنلندي فوزه الأول في سباقه رقم 81.

– بوتاس كان أول سائق من خارج مرسيدس ينطلق من الصف الأول في سوتشي وفعل ذلك مع ويليامز في 2016.

– صمم هيرمان تيلكه الحلبة وهي تدور مع عقارب الساعة حول المجمع الأولمبي وجزء منها في الطرق العامة. يوجد في الحلبة 12 منعطفا إلى اليمين وستة منعطفات إلى اليسار.

– سيرجي سيروتكين سائق ويليامز هو الروسي الوحيد في فورمولا 1 حاليا.

– فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، حضر جميع السباقات في سوتشي حتى الآن.

الانتصارات

– انتصر هاميلتون في 7 سباقات هذا الموسم مقابل 8 مرات لفيتل. وفاز دانييل ريتشياردو سائق ريد بول مرتين بينما انتصر زميله ماكس فرستابن مرة واحدة.

– يملك هاميلتون 69 انتصارا في 223 سباقا وهو الثاني في الترتيب العام في عدد الانتصارات في تاريخ المسابقة خلف الأسطورة مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات والذي حقق 91 فوزا. ولدى فيتل 52 انتصارا مقابل سبعة للأسترالي ريتشياردو.

– خاض كيمي رايكونن سائق فيراري 109 سباقات دون أي انتصار منذ فوزه رقم 20 في أستراليا في 2013.

– حقق فيراري 234 فوزا منذ 1950، مقابل 182 لمكلارين، و114 لويليامز، و83 لمرسيدس و58 لريد بول. ولم يحقق البطلان السابقان مكلارين وويليامز أي انتصار منذ 2012.

مركز أول المنطلقين

– يملك هاميلتون الرقم القياسي بالانطلاق 79 مرة من الصدارة مقابل 55 لفيتل.

– ما زال ماكس فرستابن سائق ريد بول الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ21 يوم الأحد، يستطيع أن يصبح أصغر سائق على الإطلاق ينطلق من الصدارة، لكن من المحتمل أن تتسبب عقوبة تغيير المحرك في حرمانه من فرصة أن يكون أول سائق أقل من 21 عاما يحقق مركز أول المنطلقين.

ويحمل فيتل حاليا هذا الرقم القياسي عندما فعل ذلك وعمره 21 عاما و72 يوما.

منصة التتويج

– صعد هاميلتون على منصة التتويج 129 مرة، وهو الثاني في القائمة في تاريخ المسابقة خلف شوماخر (155). وصعد فيتل 108 مرات مقابل 100 لرايكونن.

– احتل فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الثاني خمس مرات هذا الموسم.

النقاط

– يتصدر هاميلتون بطولة العالم بفارق 40 نقطة عن فيتل قبل ستة سباقات من النهاية.

– يتقدم مرسيدس متصدر بطولة العالم للصانعين على فيراري بفارق 37 نقطة.

– حصل جميع سائقي البطولة على نقاط هذا الموسم.

محطات بارزة

– يستطيع هاميلتون حصد مركز أول المنطلقين للمرة 80 في مسيرته وتحقيق الفوز 70 يوم الأحد.

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